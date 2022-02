Coronavirus en Suisse : L’OFSP reste prudent, à contre-courant de la tendance politique

Alors même que le Conseil fédéral semble vouloir rapidement lâcher du lest sur les mesures sanitaires, l’OFSP estime qu’une hausse des infections est toujours problématique.

Malgré une stabilisation des hospitalisations et une tendance à la baisse au niveau des cas graves et des décès en lien avec le Covid-19, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne change pas de cap. Le nombre élevé d’infections quotidiennes, plus de 32’000 cas ce mardi, lui suffit encore et toujours à rester prudent. Pourtant, en Suisse et ailleurs en Europe, les pouvoirs politiques semblent vouloir tourner la page des restrictions sanitaires rapidement.