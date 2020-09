«Abstenez-vous de vous toucher»L’OFSP tape du poing sur la table

L’OFSP déclare la guerre au salut du poing. Il devrait être banni immédiatement même si certains ministres l’utilisent souvent, comme ici Guy Parmelin et le conseiller national Nicolo Paganini en août.

Après avoir banni la poignée de main, l’Office fédéral de la santé publique tape à nouveau du poing sur la table concernant les gestes barrières à adopter pour ralentir la propagation du Covid-19. L’OFSP veut mettre fin au salut du poing: «Pas de main, pas de poing, pas de câlin: saluez toujours à distance», lit-on sur la nouvelle affiche rose. La décision est surprenante, car même les conseillers fédéraux ont recours à l’alternative prétendument plus hygiénique que la poignée de main.

Gardez vos distances

Le poing est désormais interdit. Selon l’OFSP, le poing n’est pas mieux pour saluer son interlocuteur. «La main c’est la main, déclare Adrian Kammer, responsable des campagnes de l’OFSP. Peu importe que ce soit une poignée de main classique, un high five ou un poing.»

Et qu’en est-il des «checks du coude»? Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis et son homologue autrichien Alexander Schallenberg, ainsi que le directeur de l’Office fédéral de la santé Pascal Strupler et le médecin cantonal principal Rudolf Hauri en sont par exemple des adeptes. «Nous recommandons de garder vos distances par principe», répond Adrian Kammer. Le toucher doit «être évité pour le moment».