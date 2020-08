il y a 41min

Coronavirus L’OFSP va intensifier la saisie numérique des données

Les médecins et hôpitaux devraient de plus en plus envoyer sous forme numérique les données sur le coronavirus pour éviter tout couac.

Suite aux critiques formulées à son encontre, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a admis qu’il est possible d’améliorer la saisie des données sur le coronavirus. Les médecins et hôpitaux devraient de plus en plus les envoyer sous forme numérique.

Jusqu’à présent, les médecins, les hôpitaux et les cantons étaient libres de choisir la manière dont ils souhaitaient transmettre les données, bien qu’il existe un formulaire électronique standardisé. L’envoi par fax ou par courriel était également possible.

Éviter les malentendus

Ces différentes institutions étaient libres de choisir la méthode la plus pratique pour elles, a déclaré à la radio SRF Sang-Il Kim, responsable de la section Transformation digitale de l’OFSP. L’office acceptait alors le cas échéant que les employés saisissent manuellement les données déclarées.

Toutefois, des erreurs ou des malentendus peuvent se produire lors de la transmission. Afin d’éviter de tels problèmes, l’OFSP souhaite désormais que «tout ce qu’il est possible de transmettre numériquement le soit», a expliqué Sang-Il Kim à SRF.

Suite à l’annonce erronée du décès d’un jeune homme dans le canton de Berne, l’Office fédéral va également analyser ce qui doit être fait pour éviter que de tels malentendus ne se reproduisent.