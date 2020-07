«Il faut se préparer à agir sur le long terme»

Henri 30.07.2020 à 13:56

Il faut surtout revenir au mesure du 2e assouplissment et annuler celles du 3e assouplissement. ça veut dire fermer les boites de nuit, les lieux de prostitution, et limiter les rassemblements. Par contre, je suis sceptique sur le port du masques dans les magasins, voire pire dans les restaurants. Comment voulez-vous boire et manger avec un masque qui ne doit pas être manipulé ? En outre, aucun cluster n'a été rapporté dans les magasins ou les restaurants. Le gros problème sont les activités avec contacts physique (disco, bar, football, boxe, danse, etc...), car le contact entraîne la contamination.