Logan Brown: premier homme trans enceint en Une d’un magazine

Juin est le mois des fiertés LGBTQIA+. À cette occasion, l’édition britannique de «Glamour» consacre son numéro édition à la transparentalité et à l’homoparentalité. Des hommes trans et des lesbiennes racontent leur expérience de la grossesse et des soins médicaux qui s’y rapportent. Le choix du modèle en couverture est une première: Logan Brown, Britannique âgé de 27 ans, un homme trans enceint. Au moment de la prise du cliché, il était à deux semaines de donner naissance à sa fille, Nova.

Une grossesse non planifiée

Logan Brown est tombé enceinte de manière inattendue après avoir été obligé, pour des raisons de santé, d’interrompre son traitement hormonal. Il vit en couple avec la drag-queen et créateur de contenu TikTok, Bailey Mills, qui est non binaire. Logan Brown, qui travaille dans une garderie et œuvre en tant qu’écrivain, tient également un blog sur cette expérience particulière et s’engage en faveur des soins médicaux pour les personnes de la communauté LGBTQIA+ pendant leurs grossesses. Il a lui-même gagné en notoriété durant cette période.