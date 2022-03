Football - L’OGC Nice offre la recette du match à son adversaire

Chaque année, la Coupe de France réserve des surprises et de magnifiques épopées et cette édition ne déroge pas à la règle avec le parcours du FC Versailles. Les pensionnaires de National 2 (quatrième division) se sont hissés jusqu’en demi-finale, stade lors duquel ils ont été éliminés par l’OGC Nice.

Sur le terrain, cette partie remportée par les aiglons sur le score de 2-0, a été marquée par le numéro technique d’Amine Gouiri sur le deuxième but. Le Français s’est joué des défenseurs avec une roulette et un petit pont avant de transmettre à Kasper Dolberg qui a pu conclure tranquillement. Jordan Lotomba, titulaire et passeur sur le premier but, et ses coéquipiers disputeront la cinquième finale de Coupe de France de l’histoire du club.