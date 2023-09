Le Tribunal fédéral valide l’initiative sur les coopératives

Le peuple genevois sera bien appelé à se prononcer sur l’initiative «Pour + de logements en coopératives». Dans un arrêté du 17 août publié ce lundi, le Tribunal fédéral a rejeté le recours des milieux immobiliers. Ceux-ci estimaient que le Conseil d’Etat aurait dû invalider ce texte. Ils considéraient qu’il manquait de clarté et qu’il n’était pas exécutable. La plus haute juridiction du pays a écarté ces griefs et affirmé que l’initiative était conforme au droit supérieur.