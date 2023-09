Logement: Hausses de loyer massives en vue d’ici 2026

Et ce n’est pas fini. «Il est tout à fait possible qu’il y ait encore une 3e augmentation dans les un ou deux ans à venir», prévient-il. Or pour chaque quart de point d’augmentation du taux de référence, un bailleur peut augmenter le loyer de 3%, explique-t-il. «En outre, 40% du renchérissement et des augmentations générales des coûts peuvent s’y ajouter. Si l’on additionne tout cela, des augmentations de loyer de plus de 15% sont possibles jusqu’en 2026», calcule-t-il.