Logement: La gauche giflée dans sa lutte contre la hausse des loyers

Après la hausse des primes de mardi, le National s’est penché mercredi sur celle des loyers, ceci, dans une session extraordinaire consacrée au logement. Tous les partis se sont accordés sur le constat d’une pénurie – il manquera 50’000 logements d’ici à 3 ans – et que les loyers pèsent lourdement sur le pouvoir d’achat, ce d’autant plus avec la hausse du taux hypothécaire en juin dernier . Mais la gauche, qui proposait quatre motions pour remédier à la situation, a reçu une gifle. Toutes ses propositions ont été refusées.

Pas de moratoire

Christian Dandrès (PS/GE), membre de l’Asloca, voulait, lui, introduire un moratoire sur les hausses de loyer abusives. Les loyers n'ont fait que croître depuis 2008, alors que la faiblesse des taux hypothécaires aurait dû les faire baisser, a-t-il expliqué. Refusé aussi. Il demandait également des mesures urgentes pour stopper l’explosion des primes. En vain. Quant aux Verts, ils réclamaient d’appliquer ce que prévoit déjà la loi pour encourager les loyers abordables, ce qui n’est le cas qu’à moitié, selon eux. «Il n’est pas possible d’avoir une loi sur le logement et de ne pas l’appliquer dans une situation comme aujourd’hui», a plaidé Balthasar Gättli (Verts/ZH). Sans succès.

Frais de procédure à la charge des recourants?

Au final, la seule proposition qui est passée, tacitement, est celle de Leo Müller (C/LU). L’élu demandait dans un postulat que Berne examine la possibilité de faire peser sur les recourants un risque modéré de payer des frais de procédure en cas d’opposition (perdue) à un projet de construction. «L’opposition est devenue de plus en plus un moyen pour un voisin de retarder le plus longtemps possible la réalisation d’un projet qui lui déplaît», a-t-il lancé, en rappelant que la construction de milliers d’appartements était bloquée par des oppositions.