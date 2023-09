Logement: Bonne nouvelle, les taux d’intérêt n’augmentent pas

Le taux d’intérêt de référence hypothécaire

L'Office fédéral du logement fixe quatre fois par an le taux d’intérêt de référence. Il indique le taux d’intérêt moyen pour toutes les hypothèques accordées en Suisse. Ce taux d’intérêt a un impact important sur le marché du logement locatif: plus il est élevé, plus les loyers sont chers. La Suisse utilise le taux de référence depuis le 10 septembre 2008. Il était alors de 3,5%. Il est actuellement de 1,5%.