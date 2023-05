pénurie de Logements en Suisse: Limiter le nombre de pièces par personne: l’idée divise

Dans un document, l’Association suisse des locataires (Asloca) préconise de limiter le nombre de pièces par personne comme c’est déjà le cas dans les coopératives et les logements publics. En clair, un locataire seul aurait droit à deux pièces maximum et une famille de quatre personnes à un cinq-pièces.

Vice-président de l’Asloca et conseiller national, Michael Töngi (Verts/LU) ajoute que les personnes seules ou les couples, considérés comme des locataires plus agréables, sont toujours privilégiées par rapport aux familles lors de la recherche d’un logement spacieux.

Inefficace pour la droite

Le conseiller national Philipp Matthias Bregy (Centre/VS), membre du comité de l’association suisse des propriétaires (HEV), estime quant à lui que la limitation de l’espace est inefficace et constitue une restriction massive des droits de propriété. «Si, après un divorce, les deux parents veulent s’occuper des enfants correctement, ce n’est pas possible avec un appartement de deux pièces. Si quelqu’un décède - les survivants doivent-ils être expulsés?» se demande-t-il, préconisant pour lutter contre la pénurie de faciliter les projets de construction. Membre de la même association, le conseiller aux États Hannes Germann (UDC/SH) considère que les restrictions ne fonctionnent pas. Selon lui, le canton de Genève a tenté sans succès de plafonner les loyers. «Aujourd’hui, Genève dispose du plus mauvais parc immobilier de Suisse, car les prescriptions et la bureaucratie ont freiné les investissements nécessaires.»