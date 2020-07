Logements pour étudiants: taux de vacance jamais vu

Démographie en baisse

Le coronavirus a un net impact sur la population des villes suisses. À Berne, le nombre de résidents a reculé depuis le début de l’année, notamment car l’arrivée de ressortissants étrangers a baissé de plus de 20%, indiquait mardi l’ATS. Contacté, le contrôle des habitants de Lausanne fait un constat similaire. Contrairement à la tendance, la population a chuté dès fin mars, pour atteindre 145’630 résidents à fin juin. «Ce sont surtout des étudiants et des travailleurs qui ont renoncé à venir, imagine Dominique Monod, chef du service. La mortalité liée au coronavirus a bien sûr un rôle à jouer dans cette statistique, mais il reste limité. Le mois le plus significatif à ce propos est avril, durant lequel on a enregistré 185 décès chez les résidents lausannois, au lieu de 90 l’an dernier.» La ville de Fribourg observe également une baisse de plus de 250 personnes entre mai et juin 2020 mais la fluctuation y est surtout liée aux mouvements des résidents en séjour temporaire. À Neuchâtel, la démographie — comme le taux d’occupation des logements étudiants — est stable. RMF