Genève - Logements sociaux plus difficiles à obtenir: la gauche hurle

«Antisociale, discriminatoire et populiste»: plusieurs associations et les formations de l’Alternative ont tiré à boulets rouges sur une récente modification de la loi cantonale sur le logement, en annonçant mercredi le lancement d’un référendum. Voté début juillet – «un peu à la va-vite par des députés plus préoccupés ce soir-là par un match de la Nati à l’Euro de foot que par le scrutin en plénière», selon un référendaire – ce texte du MCG fait passer de deux à quatre ans la durée de résidence nécessaire pour déposer une demande de logement social.