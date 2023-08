Logement à Genève: le taux de vacance s'améliore

Peu de quatre- et cinq-pièces

Comme souvent, ce sont les grands logements (sept-pièces et plus) qui affichent le taux de vacance le plus élevé (0,72%), suivis par les studios et les deux-pièces (0,51%). Le marché est plus tendu pour les appartements de taille intermédiaire, soit les quatre-pièces (0,39%) et les cinq-pièces (0,32%).