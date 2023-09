L'IA de HeyGen double les vidéos dans n’importe quelle langue

L’ex-président américain Donald Trump et le patron de Tesla Elon Musk s’exprimant parfaitement en français ou le général de Gaulle faisant un discours en italien et en portugais. Ces vidéos d’un réalisme étonnant partagées sur les réseaux sociaux ont en commun d’avoir toutes été passées à la moulinette de la technologie de HeyGen. Cette start-up américaine fait actuellement le buzz avec une IA capable de doubler automatiquement des vidéos dans plusieurs langues différentes (anglais américain ou britannique, espagnol, français, hindi, italien, allemand, polonais et portugais).

L’outil a la particularité de proposer une synchronisation des lèvres tout en respectant le ton et l’intonation et en utilisant la voix originale du locuteur, bien qu’en français l’accent vire au québécois.

Cela n’arrange par contre pas les affaires des pros du doublage menacés par l’avènement de l’IA. Pour rappel, en juin une vingtaine de syndicats et d’organisations syndicales d’Europe, des États-Unis et d’Amérique latine ont créé une organisation (UVO) pour combattre l’utilisation «indiscriminée et non réglementée» de l’IA dans le doublage, notamment.