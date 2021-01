Vaud : Logitech a triplé son bénéfice grâce au télétravail

La firme vaudoise de périphériques informatiques a réussi un excellent résultat entre octobre et décembre, grâce au home office et à l’école à distance, qui ont notamment boosté la demande de webcams.

Logitech a été l’un des grands gagnants de la généralisation du télétravail et des cours à distance, grâce à son offre de webcams et de divers accessoires très prisés en ces temps de pandémie. Son bénéfice net a bondi à 382,5 millions de dollars (près de 340 millions de francs) entre octobre et décembre 2020, contre 117,5 millions de dollars un an plus tôt.