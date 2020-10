Informatique : Logitech passe le cap du milliard de ventes trimestrielles

Les ventes réalisées au 2 trimestre par le fabricant vaudois se sont établies à 1,26 milliard de dollars, en hausse de 75% par rapport à la même période un an plus tôt.

Le groupe Logitech a vu ses recettes bondir sur un an au deuxième trimestre de son exercice décalé 2020/21, dépassant pour la première fois de son histoire le milliard de dollars. A la faveur de cette performance, le fabricant valdo-californien de périphériques informatiques a revu drastiquement à la hausse ses objectifs.

Les ventes réalisées entre juillet et septembre se sont établies à 1,26 milliard de dollars, en hausse de 75% par rapport à la même période un an plus tôt. Exprimée à taux de change constants, la croissance est ramenée à 73%, précise Logitech dans un communiqué diffusé dans la nuit de lundi à mardi.