réalité virtuelle: Logitech plonge à son tour dans les métavers

réalité virtuelle : Logitech plonge à son tour dans le métavers

Logitech fait une entrée remarquée dans les accessoires conçus pour les appareils de réalité virtuelle de Meta (ex-Facebook). Le fabricant de périphériques informatiques a dévoilé Chorus, «une solution audio intégrée conçue de A à Z pour l’appareil Meta Quest 2», l’ex-Oculus Quest 2 sorti il y a deux ans. Compatible avec la sangle d’origine ou les sangles Elite de Meta, le dispositif pesant 182 g est constitué de deux haut-parleurs qui se glissent de chaque côté du casque et viennent se positionner à hauteur des oreilles de leur porteur. Ils sont pivotables et ajustables et le volume sonore se règle depuis le casque. La solution Chorus est directement intégrée avec l’appareil via une connexion USB-C, sans besoin d’une source d’alimentation séparée. Le prix a été fixé à 99.99 dollars, les autres détails concernant la commercialisation n’ayant pas été communiqués dans l’immédiat. Le tarif actuel de la version 128 Go d’un casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 se situe en Suisse toujours autour des 450 fr., deux ans après sa commercialisation.