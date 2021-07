Indice boursier : Logitech remplace Swatch au SMI

SIX a décidé de sortir du Swiss Market Index le titre de Swatch. Richemont devient alors le dernier représentant de l’horlogerie parmi les vingt valeurs vedettes.

Swatch ne figure plus parmi les vingt valeurs vedettes suisses. Mercredi soir, SIX a annoncé sortir le groupe du Swiss Market Index (SMI), relate «L’Agefi». Le groupe horloger y figurait depuis 1994 et a même disposé d’une double cotation jusqu’en septembre 2010.