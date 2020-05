Informatique

Logitech reste confiant malgré le covid

Rassuré par de bons chiffres pour son exercice annuel décalé le groupe vaudois Logitech confirme ses objectifs malgré la pandémie.

Matériel de visioconférence très demandé

Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires a bondi de près de 14% sur un an à 709,2 millions de dollars. A l'exception des dispositifs de pointage (+3%), les principaux produits affichent des ventes en hausse sensible. La demande a explosé (+60%) pour le matériel de visioconférence, avec 110,7 millions de recettes. Les ventes de ce type de produits ont été dopées par les mesures de confinement liées au Covid-19 et par le télétravail, les entreprises s'étant équipées afin de tenir des séances à distance.