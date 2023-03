Logitech biffera 300 postes, dont «une quantité limitée» en Suisse

La réouverture de la Chine, «un facteur de risque»

Cité par «Le Temps», un analyste d’UBS estimait récemment que «l’environnement pour Logitech devient de plus en plus difficile». La réouverture récente de la Chine est «un facteur de risque, car elle pourrait entraîner une baisse de la demande pour les jeux vidéo». Or Logitech a lancé sa première console de jeux fin 2022, aux États-Unis, et l’Europe va bientôt suivre.