Espagne : Logo de Drake sur les maillots du Barça pour le Clasico

«Ça ne semble pas réel, mais ça l’est», a écrit la star en légende d’une photo Instagram où il se cache derrière un maillot du Barça. Marc Hazan, vice-président des partenariats de Spotify, a quant à lui déclaré sur le site du club: «Nous sommes très heureux de pouvoir marquer le coup suite à ce cap franchi par Drake. Nous avons toujours répété que nous voulions que cette alliance avec le FC Barcelone soit une célébration des fans, des joueurs et des joueuses, et des artistes sur la scène mondiale. Et il n’y a pas de scène plus grande que celle du Clasico».