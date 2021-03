«On ne va pas laisser passer cela!», assurent les forces de l’ordre genevoises. Leur logo a été utilisé récemment de manière frauduleuse dans un appel à manifester contre «la dictature sanitaire en Suisse», dans quelques jours à Berne. «Joignez-vous à la Police», peut-on aussi lire sur le visuel publié récemment sur les réseaux sociaux. «Tout est faux! Cela ne provient évidemment pas de la police, indique son porte-parole, Alexandre Brahier. Le logo a été utilisé sans autorisation et vise à induire en erreur les participants au rassemblement. Nous nous réservons donc le droit de donner les suites idoines à cette publication, une fois ses auteurs identifiés, et nous veillerons à ce qu’elle n’apparaisse plus sur les réseaux.»