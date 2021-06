États-Unis : L’Ohio veut transformer Google en «service public»

Le procureur général de l’Ohio a lancé une procédure judiciaire sans précédent pour que Google soit soumis aux mêmes régulations que les services publics de l’État.

«Google utilise sa domination de la recherche sur internet pour orienter les habitants de l’Ohio vers ses propres produits. C’est discriminatoire et anti-compétitif», a-t-il déclaré, cité dans un communiqué. «Quand vous possédez les chemins de fer ou les réseaux d’électricité ou les antennes de télécommunication, vous devez traiter les usagers de la même façon et vous assurer que tout le monde a accès au service en question».

Le bureau du procureur donne pour exemple la recherche d’un billet d’avion: «Si les résultats dirigent la personne vers le service Google Flights, cette personne ne voit pas les offres de concurrents tels que Orbitz et Travelocity». Le groupe californien a répondu que ces poursuites étaient sans fondement et qu’il se défendrait au tribunal.

«Diriger Google comme une compagnie de gaz»

Si Dave Yost l’emportait, «les résultats de Google Search deviendraient moins bons et il serait plus difficile pour les petites entreprises d’entrer en contact avec les clients», a réagi un porte-parole du géant technologique, en réponse à une sollicitation de l’AFP. «Les habitants de l’Ohio ne veulent pas du tout que le gouvernement dirige Google comme une compagnie de gaz ou d’électricité».

Les procédures se multiplient en Europe, et plus récemment aux États-Unis, contre les colosses de la Silicon Valley, qui sont sortis encore renforcés de la pandémie. Facebook et Amazon, notamment, font aussi face à des poursuites et des enquêtes.