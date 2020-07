Philippines

Loi anti-terroriste: pour protéger ou opprimer la population?

La Cour suprême doit examiner lundi la nouvelle loi adoptée le mois dernier. Certains craignent qu’elle menace les droits humains et la liberté d'expression.

La Cour suprême des Philippines doit examiner lundi la nouvelle loi anti-terroriste du président philippin Rodrigo Duterte qui, selon ses opposants, menace les droits humains et la liberté d'expression. Cette loi, approuvée vendredi par Rodrigo Duterte, donne aux forces de sécurité des pouvoirs étendus pour lutter contre le terrorisme. Ses détracteurs redoutent qu'elle ne serve surtout à réprimer toute opposition au gouvernement.

Des arrestations sans mandat

Le gouvernement estime ce texte nécessaire pour combattre le terrorisme dans le sud des Philippines, confronté à la rébellion communiste et à l'insurrection séparatiste musulmane.

Dispositions anti-constitutionnelles

Des avocats, des professeurs et des membres du Congrès ont demandé que cette loi n'entre pas en vigueur comme prévu ce mois-ci, afin notamment de supprimer les dispositions jugées anti-constitutionnelles. «Dans une société démocratique, la sécurité ne doit jamais être obtenue et maintenue au détriment des droits humains et des libertés civiles», a souligné dans un recours le parlementaire d'opposition Edcel Lagman.