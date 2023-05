Loi climat: tout ce qu’il faut savoir pour voter le 18 juin

Que dit la loi climat?

La Suisse doit cesser d’émettre des gaz à effet de serre d’ici 2050, ou les compenser pour arriver au «net zéro». C’est le consensus trouvé en 2022 au Parlement suisse comme dans de nombreux pays du monde l’annoncent (dont les Etats-Unis et l’Union européenne, et la Chine d’ici 2060).

Pour atteindre ce but, il faut des mesures, et il faut bien les choisir, car c’est bien cela qui avait fait échouer dans les urnes la première proposition de loi en 2021. Elle consistait en effet largement en des taxes (sur l’aviation, le mazout et le gaz notamment). Cette fois, pas de taxe, mais des investissements pour diminuer l’utilisation de charbon, de gaz et de pétrole.