Proposition du Conseil fédéral – Loi CO2, deuxième essai: «le projet ne prévoit aucune nouvelle taxe»

Klimastreik vom 22.10.2021 auf dem Bundesplatz in Bern. Aufgenommen am 22.10.2021

On recommence, mais on ne reprend pas les mêmes. Le Conseil fédéral a bien retenu la leçon du rejet de la loi CO₂ le 13 juin dernier et présente vendredi une nouvelle proposition de révision de la loi pour aboutir à une réduction des émissions en Suisse (et à l’étranger, lire ci-dessous). «Le projet ne prévoit aucune nouvelle taxe», dit d’emblée le Conseil fédéral. Les taxes existantes, elles, restent néanmoins en vigueur.