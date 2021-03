Le Conseil des États revoit à la baisse ce mercredi les aides octroyées pour les cas de rigueur décidées par le Conseil national lundi. Un recul de 40% du chiffre d’affaires, et non 25% comme le souhaite le National, devrait être le seuil pour devenir un cas de rigueur. Lundi, le conseiller fédéral Ueli Maurer avait dit que cela toucherait 17 000 entreprises de plus pour un montant de 3,5 milliards. Le socialiste fribourgeois, rapporteur de la commission, a d’ailleurs repris l’argument du chef des Finances fédérales: «Nous sommes dans une logique de compensation des dommages causés par la pandémie pour les cas de rigueur et non d’indemnisation totale».