Suisse : Loi Covid: des aides à partir de 50’000 francs de chiffre d’affaires

Face aux conséquences économiques de la pandémie, le Parlement a élargi les mécanismes de soutien financier aux petites entreprises, nombreuses dans des secteur comme le tourisme ou la restauration.

Dans ce cadre, le Conseil des Etats s’est rallié au National sur la définition des cas de rigueur, à la faveur d’une alliance de la gauche et du centre. Par 22 voix contre 17, il a accepté de fixer le seuil minimal du chiffre d’affaires à 50'000 francs et non à 100'000 francs comme le proposaient le Conseil fédéral et sa commission.