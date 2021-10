Votations du 28 novembre : Loi Covid: les opposants dénoncent un «apartheid sanitaire»

Un comité a lancé sa campagne mardi à Berne pour dénoncer la loi Covid sur laquelle le peuple devra voter fin novembre. Ils dénoncent la division de la société par le certificat sanitaire.

Une société qui se divise

Pour Werner Boxler, coprésident des Amis de la Constitution, les droits constitutionnels ne sont plus respectés. Il craint que le certificat sanitaire ne soit non seulement réservé qu’aux personnes vaccinées et guéries mais aussi à l’avenir qu’à ceux qui auront accepté la vaccination, a-t-il indiqué. Et de mettre l’accent sur la division de la société et l’inégalité de traitement. «La société était autrefois unie, aujourd’hui, elle vers la division et la discrimination», a-t-il critiqué. Selon les opposants, le certificat obligatoire pour une foule d’activités réduit drastiquement les droits de l’homme en Suisse.