Votations du 13 juin - Loi Covid: loin d’être le fourre-tout des mesures contre la pandémie

Sur quelle loi vote-t-on?

Si on lit le feuillet du Conseil fédéral envoyé avec le matériel de vote, on ne trouve aucune trace d’un certificat Covid dans la loi sur laquelle on s’exprime. Le gouvernement l’explique aisément: formellement, le texte soumis au peuple est celui que le parlement a accepté en septembre 2020, et contre lequel le référendum a été lancé. Or, depuis, de nouvelles dispositions sont entrées dans la loi, comme la possibilité de créer un certificat Covid. «En cas de rejet de la loi, les modifications votées et mises immédiatement en vigueur par l’Assemblée fédérale après septembre seraient elles aussi caduques», indique le Conseil fédéral.