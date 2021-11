Votations du 28 novembre – Loi Covid, soins infirmiers et juges fédéraux: les enjeux en bref

«Applaudir ne suffit plus»

L’initiative « Pour des soins infirmiers forts » vise à améliorer les conditions de travail des infirmières et infirmiers en Suisse. Elle est combattue par les partis de droite, qui lui préfèrent un contre-projet indirect.

Pour aller plus loin

«Alea jacta es»

«Le sort en est jeté»: l’iniative «Désignation des juges fédéraux par tirage au sort» veut que les plus hauts des magistrats ne soient plus obligés d’être membres de partis politiques et élus par l’Assemblée fédérale. «Exotique», selon le Conseil fédéral, qui veut conserver la situation actuelle.