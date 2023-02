Interdiction du voile intégral : Loi refusée en commission: «un mépris de la volonté du peuple»

Pour Marco Chiesa, président de l’UDC, la situation actuelle a un désagréable air de déjà vu. En mars 2021, le peuple suisse disait oui à 51,2% à une interdiction du port du voile intégral. Comme le veut la procédure, le Conseil fédéral présente ensuite une loi d’application qui repasse par le Parlement pour validation. Or c’est mal parti. Mercredi, la commission des institutions politiques du Conseil des États a refusé la proposition qui lui avait été faite, par 5 voix contre 5 et avec la voix prépondérante du président Mathias Zopfi (Verts/GL), qui a fait pencher la balance vers le non.