Votations du 27 septembre : Loi sur la chasse: vote plutôt homogène en Suisse

Les résultats de la votation fédérale pour la révision de la loi sur la chasse ont oscillé entre 40% et 60% de «oui» dans près de deux tiers des communes helvétiques. Une nette approbation a été enregistrée dans une vingtaine de communes alpines.

La révision de la loi sur la chasse a été refusée par 51,9% des votants. KEYSTONE

Une vingtaine de communes alpines ont accepté la révision de la loi sur la chasse avec plus de 90% de «oui». Malgré ces acceptations très nettes, le vote des Suisses est resté assez homogène. Dans près de deux tiers des communes, les résultats ont oscillé entre 40% et 60% de «oui».

Dans le détail, 1470 communes, représentant 62,1% des suffrages exprimés ce dimanche, ont faiblement accepté ou refusé (entre 40% et 60% de «oui») la révision de la loi sur la chasse, selon une analyse de données menée lundi par Keystone-ATS. Cela correspond à environ deux tiers des communes suisses. La révision a été refusée par 51,9% des votants.

Le politologue Georg Lutz confirme que les résultats du vote correspondent à une distribution «plutôt normale» même si 21 localités se sont distinguées par un très fort taux d’approbation. Le record a été enregistré à Embd, dans le Haut-Valais, avec 97,1% de «oui». Le podium est complété par Blatten (96,6%) et Eisten (95,7%), suivie par sept autres communes haut-valaisannes.

Parmi ces communes, rares sont celles qui dépassent les 1000 habitants. Leur poids cumulé ne correspond qu’à 0,2% de toutes les voix exprimées en Suisse. Et ajouter les 81 autres communes qui ont accepté la révision avec plus de 80% de «oui» ne change pas la tendance. Ensemble, ces 102 communes représentent moins de 2% des électeurs qui se sont rendus aux urnes dimanche.

Un «non» plus modéré

Malgré ce faible poids, les médias et les politiciens ne sont pas restés indifférents au vote de ces communes. Pour Georg Lutz, on retrouve là «un peu le mythe de la Suisse, fondée par des cantons alpins». Mais le politologue rappelle que souvent, ce sont les propositions des villes qui sont balayées par les campagnes.

Si des «oui» très marqués ont été enregistrés dimanche, aucune commune n’a voté «non» dans les mêmes proportions. Seules huit communes ont dit «oui» à moins de 30%. Le résultat le plus bas a été enregistré à Montpreveyres (25,8%), devant deux autres communes vaudoises, Orges (27%) et Lausanne (27,8%). La présence de la capitale vaudoise et de Berne (28,9%) dans cette catégorie permet à cette dernière de gonfler son poids pour représenter 2,9% des électeurs suisses.

Dans le sillage du Valais

Dix-sept communes valaisannes figurent parmi celles qui ont accepté la révision de la loi sur la chasse avec plus de 90% de «oui». Ces localités du Vieux-Pays sont accompagnées par deux villages grisons et deux villages uranais. Au total, cinquante-sept des 126 communes valaisannes appartiennent au cercle de celles qui ont approuvé la modification de la loi à plus de 80%.

Dans le camp des cantons à communes qui ont accepté moins fortement la révision (entre 50% et 60% de «oui») figurent la moitié des communes fribourgeoises, un tiers des bernoises, et 40% des argoviennes. Ces deux derniers cantons occupent aussi une place importante dans les refus modérés (entre 40% et 50% de «oui»). Ils sont accompagnés par la moitié des communes des cantons de Vaud et de Zurich.

Enfin, le front des rejets les plus nets se trouve sur l’arc lémanique. Plus de 70% des communes du canton de Genève et 27% de celles du canton de Vaud ont opposé une acceptation oscillant entre 30% et 40%. Le canton de Vaud est même le champion des communes qui ont nettement rejeté la révision, avec cinq d’entre elles parmi les huit plus forts refus de Suisse.