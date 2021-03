Amende de 2000 francs pour «celui qui organise»

Les libéraux-radicaux ont déposé le 1er mars un projet de loi pour modifier la loi en la matière, relate samedi la «Tribune de Genève» . Pour le rédacteur du texte, le député Murat Julian Alder, la décision européenne « n’a nullement pour effet de consacrer un quelconque droit fondamental de mendier. » La loi modifiée prévoit de réprimer la mendicité faite par des mineurs et des personnes dépendantes et institue des zones où elle serait punie: quartiers commerciaux et lieux touristiques, près des banques, des offices postaux, à l’Aéroport, à l’intérieur des Transports publics et à proximité des arrêts. En outre, une amende de 2000 francs pourrait sanctionner « celui qui organise la mendicité d’autrui. » Le Grand Conseil se prononcera.