Vaud: Loi sur la mendicité pas abrogée mais adaptée

Considérant que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 19 janvier 2021 sur un cas genevois lié à l'interdiction de la mendicité, l’ancien député Vert Raphaël Mahaim avait demandé l’abrogation de la loi vaudoise sur la mendicité. «Une interdiction absolue de la mendicité n'est pas proportionnée et viole les droits fondamentaux des personnes concernées», avait estimé l’élu vert dans sa motion. Deux ans plus tard, l’avocat vaudois ne siège plus au Grand conseil vaudois mais au Conseil national. Sa motion a été transformée en postulat. Mardi après-midi, ce postulat a été écarté par 76 voix contre 56 et 3 abstentions.