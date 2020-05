Asie

Des centaines de manifestants dans le centre de Hong Kong

Des militants pro-démocratie se sont rassemblés ce dimanche dans le centre de la métropole pour protester contre le projet de loi de la Chine sur la sécurité nationale qu’ils jugent liberticide.

Descendre dans les rues

«Sans le moindre délai»

«Les actes violents et terroristes continuent à monter et des forces étrangères se sont profondément et illégalement ingérées dans les affaires de Hong Kong», a-t-il estimé, dénonçant «une grave menace pour la prospérité à long terme» du territoire revenu dans le giron de la Chine en 1997.

«De retour»

Plus de 8300 personnes ont été arrêtées depuis le début de la contestation il y a un an. Environ 200 ont encore été interpellées en marge d’actions de moindre ampleur à l’occasion de la Fête des mères début mai.

Difficile de dire dans quelle mesure l’appel à descendre dans les rues sera suivi dimanche, aucune manifestation n’ayant été autorisée. Et la police a averti qu’elle interviendrait contre tout rassemblement illégal, en vertu notamment des restrictions imposées contre le Covid-19 qui interdisent de se réunir en public à plus de huit personnes.

Policiers déployés

«La police déploiera demain les effectifs nécessaires dans les endroits appropriés, œuvrera de façon résolue au maintien de l’ordre public et procédera aux interpellations appropriées», ont annoncé samedi les forces de l’ordre dans un communiqué. De multiples unités de la police antiémeute étaient bien en vue dimanche dans le quartier de Causeway Bay, point de départ possible d’une manifestation.

Passage en force

Ce modèle est censé durer jusqu’en 2047 mais nombre de Hongkongais dénoncent depuis des années des ingérences de plus en plus grandes de Pékin. Et beaucoup voient dans le passage en force de Pékin sur la question de la loi sur la sécurité nationale l’entorse la plus grave à ce jour au principe «Un pays, deux systèmes».