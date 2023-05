Votations du 18 juin: premier sondage, vers un triple oui

Les trois objets seraient acceptés si la votation avait lieu aujourd’hui. 20min/Marvin Ancian

Loi sur le climat bien partie

Certains craignaient que les actions de blocage des militants du climat ne portent atteinte aux chances de succès de la loi sur le climat soumise au peuple le 18 juin. Pour l’heure, il n’en est rien. Selon les résultats du premier sondage «20 minutes/Tamedia», 58% des sondés comptent voter oui et 38% dire non. Les différences entre les partis sont fortes: 77% des sympathisants UDC s’apprêtent à refuser la loi, tandis que, à l’inverse, 91% des Verts et 90% des Vert’libéraux devraient l’accepter.

Le soutien est un peu plus fort en Suisse romande (64%) qu’en Suisse italienne (57%) et alémanique (56%). Autre constat: au niveau des âges, le soutien est le plus marqué chez les plus jeunes et chez les retraités, tandis que les électeurs de 35 à 64 ans sont relativement moins convaincus. Les sondés sont convaincus par l’argument selon lequel la Suisse doit contribuer à résoudre la crise climatique. Côté refus, c’est le fait que les énergies renouvelables ne pourraient pas suffisamment compenser l’abandon des énergies fossiles qui prime.

Les impôts haut la main

Du côté de la réforme de l’imposition minimale de l’OCDE, c’est une acceptation facile qui se dessine. Pour l’heure, 77% des sondés comptent voter oui et seuls 18% glisser un non. Ici aussi, c’est à l’UDC que se trouvent les principaux opposants, même si les sympathisants de ce parti sont tout de même 61% à compter accepter la mise en œuvre de la réforme. Les plus jeunes électeurs sont les moins enthousiastes, mais aussi les plus indécis.

Ce sont les électeurs des Vert’libéraux (90%), des Verts (86%) et du Centre (84%) qui sont les plus convaincus. Par contre, et cela ne fera peut-être pas plaisir à Karin Keller-Sutter, qui porte le projet, les électeurs du PLR sont à la deuxième place des partis où les oppositions sont les plus fortes. Le soutien se monte toutefois à 76%, contre 18% de non.

Loi Covid, une incertitude

À ce stade, la prolongation de la loi Covid serait acceptée par la population mais avec une marge plus faible que pour les deux autres objets. Les sondés sont 52% à vouloir voter oui (ce qui est un taux de dix points inférieurs aux résultats des deux premières votations sur le sujet en 2021) et 42% à prévoir voter non. Une nouvelle fois, seuls les sympathisants de l’UDC sont sceptiques, tandis que les Vert’libéraux sont les plus convaincus.

À noter que les électeurs les plus jeunes semblent vouloir tourner la page: ils sont 50% à vouloir refuser la loi et 42% à la soutenir. Les retraités, eux, font preuve de bien plus de soutien à la proposition du Conseil fédéral. Cela se retrouve dans les arguments: le premier qui ressort parmi ceux qui sont contre est celui qui consiste à dire que la pandémie est terminée et que cette loi n’est plus nécessaire. Chez les soutiens, à l’inverse, l’avenir est incertain et il est plus prudent de conserver cette loi afin de répondre à d’éventuelles évolutions négatives de la pandémie.