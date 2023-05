Votations 18 juin: critiques contre la loi sur le climat

La loi veut faire renoncer les proprios au chauffage au mazout et prévoit 2 milliards de subventions en dix ans. 20min/Michael Scherrer

Selon les premiers sondages, la loi sur le climat devrait, cette fois, passer la rampe malgré l’opposition des sympathisants de l’UDC. Mais ils ne sont pas seuls. Deux économistes, Przemyslaw Brandt et Martin Mosler, de l’Institut de recherche pour la politique économique de l’Uni de Lucerne, jugent les mesures proposées tout bonnement antisociales.

La loi prévoit des subventions, plafonnées à 200 millions par an pendant dix ans, pour «aider les propriétaires» à passer à des chauffages écolos et abandonner le gaz et le mazout. Or pour les chercheurs, ceux qui toucheront ces aides ne seront autres que les Suisses les plus aisés. Surtout, la loi bénéficiera à des «profiteurs». Pour les chercheurs, il s’agit des propriétaires qui prévoyaient de toute manière d’opérer la transition énergétique – et qui en ont les moyens – mais qui vont sagement attendre de pouvoir toucher les subventions pour alléger leur facture.

Mauvaises récompenses

«La collectivité finance les privilégiés», résumaient les deux auteurs dans la NZZ l’an dernier, et dont le «Tages-Anzeiger» se fait l’écho ce samedi. De plus, subventionner aujourd’hui les propriétaires qui n’ont pas pris de mesures jusqu’à maintenant serait injuste pour ceux qui, par conviction écologique, l’ont déjà fait et avec leur propre argent.

Le journal zurichois confronte des partisans de la loi à ces critiques. Le conseiller national Bastien Girod (Vert/ZH) dégaine l’argument massue: les fonds de ces subventions seront prélevés sur les recettes de l’impôt fédéral direct. Or le 1% des plus riches du pays paient 40% du total de ces recettes et les 50% des Suisses les moins aisés n’y contribuent qu’à 2% du total. «Le programme de remplacement du chauffage est donc financé en grande partie par les ménages les plus aisés. C’est social», appuie-t-il.

Du côté de la Confédération, on estime que le projet profitera aussi aux locataires et non seulement aux propriétaires aisés. «Dans de nombreux cas, les rénovations énergétiques font plus que compenser la hausse des loyers», dit l’Office fédéral de l’énergie. De plus, la question de qui recevra combien n’est pas encore réglée dans la loi. Le Conseil fédéral devra préciser les modalités des versements dans une ordonnance. Et Bastien Girod de mettre en garde: «nous comptons sur le conseiller fédéral Albert Rösti» pour que leur répartition soit la plus sociale possible.