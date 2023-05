Votations du 18 juin: Loi sur le climat: une «catastrophe pour l’économie» selon ses opposants

Le 18 juin , la population votera sur la « loi sur le climat et l’innovation », qui a été concoctée en guise de contre-projet indirect à l’ initiative sur les glaciers . Cette loi vise à ce que la Suisse atteigne la neutralité carbone en 2050. Si le Conseil fédéral la soutient , l’UDC mène campagne pour le non. Le parti et ses soutiens ont présenté leurs arguments ce jeudi.

Des prix qui pourraient tripler

En substance, les opposants trouvent le projet trop cher et trop extrême. «Il implique une interdiction de facto de l’essence, du diesel, du mazout et du gaz, a déclaré le président de l’UDC Marco Chiesa. Conduire une voiture et se chauffer ne seraient plus possibles qu’à l’électricité.» Conséquence: les besoins en énergie seraient beaucoup plus élevés, alors que la crise couve et que les coûts ont déjà explosé. «Cette loi aggravera la crise de l’électricité, ajoute le conseiller national, Michael Graber. De 3000 francs aujourd’hui, nous pourrions passer à 9600 francs par personne et par an.»