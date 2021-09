Berne : Loi sur le Co2: Simonetta Sommaruga remet ça

Après le non du peuple le 13 juin dernier sur la modification de la loi sur le Co2, la ministre de l’Environnement revient avec des propositions. Sans nouvelles taxes mais une augmentation de celles qui existent déjà.

Après le non du peuple le 13 juin dernier, Simonetta Sommaruga a présenté vendredi les contours de la nouvelle mouture de la loi sur le CO2. Pas de nouvelles taxes, mais des incitations et des subventions devraient contribuer à promouvoir la protection du climat. Les taxes existantes prendront l’ascenseur, selon les règles de la loi actuelle sur le CO2. Les prix du mazout de chauffage et de l’essence pourraient ainsi augmenter.