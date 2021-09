«Secret Story» : Loïc Fiorelli fait une croix sur la téléréalité

L’ex-candidat de «Secret Story 9» n’apparaîtra plus jamais sur le petit écran. Cette expérience ne lui a rien apporté d’intéressant.

Si de nombreux candidats de téléréalité rêvent de prolonger leur carrière sur le petit écran le plus longtemps possible, Loïc Fiorelli, 31 ans, n’en fait pas partie. Le Français, qui avait participé à la neuvième saison de «Secret Story sur TF1 en 2015, avec sa sœur jumelle, Emilie, ne renouvellera pas l’expérience. «C’était drôle mais non, plus jamais la télévision», a-t-il confié à ses abonnés au cours d’une session questions-réponses, en story Instagram , mardi 7 septembre 2021. Ça ne m’a rien apporté en particulier. Ça ne m’apportera rien d’en refaire, a-t-il continué. Les programmes, je n’arrive même pas à en regarder une minute… Une fois ok, mais pas deux. Après six ans, j’ai autre chose à faire.»

Loïc préfère donc vivre loin des projecteurs et se concentrer sur ses deux métiers. Il est moniteur de ski en hiver et travaille dans une agence de location de bateaux, dans le sud de la France, en été. «On me dit souvent : «Vas-y, fais de la télé pour l’argent.» Non merci, l’argent ne sera jamais un argument pour faire quelque chose que je n’aime pas», a-t-il assuré. En revanche, sa frangine Emilie poursuit son aventure dans la téléréalité. On la retrouve dans «Mamans & célèbres», sur TFX, avec ses deux enfants, Louna, 3 ans, et Farrel, 1 an, qu’elle a eus avec le footballeur M’Baye Niang.