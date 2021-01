Après le passage des 25 premiers concurrents, Meillard devance le Français Alexis Pinturault – qui avait survolé le premier géant de vendredi – de 30 centièmes de seconde, ce qui montre à quel point le skieur d’Hérémence a maîtrisé son sujet. «Je suis content de ma performance, a-t-il déclaré au micro de la RTS. Je pense que j’aurais pu mieux skier dans la partie intermédiaire, mais en règle générale, j’ai fait une bonne première manche. La piste était parfaite, un peu plus dure que vendredi, et j’ai bien pu profiter de mon dossard No 1.»

Grave chute de Tommy Ford

La course a été marquée par la lourde chute de l’Américain Tommy Ford dans la partie finale, qui a entraîné l’interruption de la course pendant une demi-heure.

L’Américain, 10e du géant de vendredi, s’était élancé avec le dossard No 4. Il a percuté une porte dans le mur d’arrivée, et a chuté sur la tête avant de terminer sa course quelques dizaines de mètres plus bas dans les bâches de sécurité, juste à côté de la ligne d’arrivée.