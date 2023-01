Ski alpin: Loïc Meillard bien placé pour l’emporter à Wengen

Loïc Meillard est bien positionné pour gagner une course qui échappe aux Suisses depuis 1987. Le skieur d’Hérémence a été le plus rapide lors de la première manche du slalom de Wengen.

Il s’est montré particulièrement à l’aise sur le haut du tracé, et y a forgé toute son avance avant de perdre quelques centièmes sur le bas. «Ce n’était de loin pas une manche parfaite, a soufflé un Meillard conscient de ses erreurs au micro de la RTS au terme de sa course. Les autres, ça doit être pire que moi encore. C’est vrai que c’est spécial, mais il faut apprendre à l’accepter.»

Même les Norvégiens Henrik Kristoffersen (2e, +0’’45) et Lucas Braathen (3e, +0’’48) ont souffert sur la neige très salée de l’Oberland bernois. Le gagnant du slalom d’Adelboden a donné beaucoup d’instructions à ses coéquipiers qui s’élançaient après lui, mais cela ne leur a pas permis de faire mieux que l’excellent chrono que Loïc Meillard. Il faut dire que la piste se creusait de plus en plus, rendant la tâche encore plus compliquée à ceux qui s’élançaient par la suite.