Les autres Suisses ont joué placés: on trouve Gino Caviezel 7e à 2’’20, Justin Murisier 10e à 2’’54, et nettement plus loin Cedric Noger 28e à 4’’81. En matinée, Daniele Sette avait raté la qualification pour la deuxième manche (31e à deux centièmes de la 30e place), alors que Semyel Bissig avait renoncé à prendre le départ au lendemain de sa chute.

Grave chute de Tommy Ford

L’Américain, 10e du géant de vendredi, s’était élancé avec le dossard No 4. Il a percuté une porte dans le mur d’arrivée, et a chuté sur la tête avant de terminer sa course quelques dizaines de mètres plus bas dans les bâches de sécurité, juste à côté de la ligne d’arrivée.