Murisier huitième

La déception était encore plus grande pour Luca Aerni. Très rapide le matin (7e), le Valaisan était un candidat à u ne médaille. Il a malheureusement craqué sur la glace des Dolomites. « J ’ ai vraiment essayé d’attaquer. Je n’allais pas freiner. J’ai parlé avec Loïc et il a fait la même erreur à la même porte. Il a pu rester dedans et ça a payé avec la médaille. »