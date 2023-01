Ski alpin: Loïc Meillard devancé par Kristoffersen à Wengen

Loïc Meillard avait pourtant tout pour s’imposer. 45 centièmes d’avance sur son plus proche concurrent et une bonne dose de confiance. Mais le skieur d’Hérémence n’a pas été assez rapide en deuxième manche, et le temps perdu en chemin a bénéficié à Henrik Kristoffersen, qui compte au final 20 centièmes d’avance. «C’est un peu frustrant, mais à la fin cela reste une deuxième place», a affirmé le Valaisan au micro de la RTS juste après la course.