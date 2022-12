Ski alpin : Loïc Meillard et Daniel Yule bien partis au slalom de Madonna di Campiglio

Les deux Valaisans se sont respectivement classés 2e et 4e de la première manche du slalom nocturne dans la station italienne.

Juste derrière, on retrouve Daniel Yule (29 ans). Encourageant 7e à Val d’Isère pour sa première sortie de la saison sur le Cirque Blanc, le skieur de la Fouly continue de monter en régime. 4e à 55 centièmes de Braathen, il a rappelé son aisance sur une piste où il s’est imposé en 2018 et 2020. Sans un petit écart dans le bas du tracé, qui l’a déséquilibré, Yule aurait même pu s’installer plus haut dans la hiérarchie provisoire.