Ski alpin: Loïc Meillard peut viser la gagne à Adelboden

Le Norvégien Lucas Braathen a survolé la première manche du slalom d’Adelboden. En tête à tous les temps intermédiaires, il a conclu son œuvre en devançant son plus proche poursuivant de plus d’une demi-seconde.

Et qui est ce plus proche poursuivant? Le Neuchâtelois établi à Hérémence Loïc Meillard, deuxième à 52 centièmes de seconde. Troisième samedi en géant, Meillard peut donc entrevoir un nouveau podium – voire plus – dans la station oberlandaise.