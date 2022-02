Ski alpin – Loïc Meillard se battra pour une médaille en 2e manche du slalom

Libéré par son titre olympique lors du combiné à Pékin, Strolz a pris tous les risques pour devancer d’un fil les Norvégiens Henrik Kristoffersen (2e à 2 centièmes) et Sebastian Foss-Solevaag (3e à 6 centièmes), le champion du monde de la discipline.

Les autres Helvètes sont un peu plus loin. Avec son dossard numéro 1, le Haut-Valaisan Ramon Zenhäusern a semblé assurer en première manche. En raison de l’immense densité qui caractérise le slalom cette saison, le médaillé d’argent entre les piquets serrés aux JO de PyeongChang 2018 se retrouve à la 11e place, à 80 centièmes du surprenant Johannes Strolz.

Yule et Aerni plus loin

Davantage à l’attaque sur le premier tracé, le Valaisan Daniel Yule a commis plusieurs petites fautes qui l’ont relégué à la 13e place, à 1’’14 du leader. Luca Aerni n’a pas non plus réussi une manche très propre et paie notamment très cher une grosse faute commise à mi-parcours.